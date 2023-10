Retroscena Genoa Milan: è tutto merito di Pioli! Cosa è successo. Tutto riguarda l’espulsione di Maignan e la decisione di Pioli

Tutto merito di Giroud in Genoa Milan? Il francese si è immolato per vestire i guantoni e fare lui il portiere dopo l’espulsione di Mike Maignan poco prima dei novanta minuti regolamentari. Originariamente, non doveva essere lui il prescelto.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, doveva essere Pulisic il giocatore ad andare in porta. È stato Pioli a dire no: «Meglio Oliviero, è più grosso».