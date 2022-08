Cesc Fabregas si presenta ai nuovi tifosi del Como. Le parole del centrocampista spagnolo, neo acquisto del club lombardo

Cesc Fabregas è arrivato a Como, presentandosi così ai suoi nuovi tifosi. Il centrocampista ha svelato un retroscena sul Milan:

«Ho parlato con il Milan nel 2016, poi con Ivan Gazidis, poi per un motivo o per un altro non si era mai concretizzato il mio arrivo in Italia»