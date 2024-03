Retegui verso un nuovo club? Una rivale pensa all’ex obiettivo del Milan: ecco di chi si tratta. Le ultime sull’attaccante del Genoa

Mateo Retegui continua a fare bene con la maglia dell’Italia. Nell’amichevole di ieri contro il Venezuela ha realizzato una doppietta, permettendo alla Nazionale di Spalletti di vincere l’incontro. Intanto per il suo futuro non mancano le richieste.

In passato era stato accostato anche al calciomercato Milan. Adesso il centravanti del Genoa pare essere finito nel mirino della Juve: è considerato dai bianconeri l’attaccante ideale da affiancare a Vlahovic (o per sostituirlo per quando dovrà riposare). A riferirlo è Calciomercato.com.