Repubblica, Pioli: «Mercato? Bastano pochi innesti mirati»

Repubblica, una lunga intervista rilasciata da Pioli nella quale dichiara tutta la propria passione nel lavoro affrontato fino ad ora

Repubblica, una lunga intervista rilasciata da Pioli nella quale dichiara tutta la propria passione nel lavoro affrontato fino ad ora.

TANTI NOMI IMPORTANTI- «Hernandez era al primo anno in Italia: si ritroverà il bagaglio che ha ampliato. Bennacer giocava per la prima volta in un grande club e Leao, col suo potenziale, dovrà dare per forza risultati superiori. E poi ci sono Rebic, Çalhanoglu, Romagnoli, Kjaer. Bastano pochi innesti mirati».