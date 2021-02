Repubblica, l’Inter non sparisce, Fiorentina piegata. Messaggio al Milan che domani se la vedrà in casa con il Crotone ultimo in classifica

Repubblica, l’Inter non sparisce, Fiorentina piegata. Messaggio al Milan che domani se la vedrà in casa con il Crotone ultimo in classifica: “I viola reggono per mezz’ora, poi il gran goal di Barella spezza il match. Suning non paga, partita oscurata in Cina. Marotta: «Soluzione a breve».

LA SITUAZIONE- L’Inter è in vetta al campionato di Serie A almeno per 48 come riporta questa mattina Repubblica, anche meno di 48 se consideriamo che il Milan giocherà alle 15 contro il Crotone a San Siro. Inter che nonostante la vittoria a Firenze, vive momenti di pensieri profondi legati alle questioni societarie e alla possibile eliminazione dalla Coppa Italia, la quale si deciderà martedì sera. Ora la palla alla Juve, in campionato e poi al Milan, nonostante il chiaro messaggio nerazzurro.