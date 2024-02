Rennes Milan, Leao luci e ombre: «Sembra Arnautovic e ha questo limite»

Rennes-Milan, prestazione luci e ombre per Rafael Leao: non raccoglie mai per quanto semina. Il portoghese deve crescere

La prestazione di Rafael Leao nella sfida di ieri pomeriggio tra Rennes e Milan è stata caratterizzata da luci e ombre. Il portoghese ha sì realizzato il gol del momentaneo 2-2 ma ha anche sciupato due grandissime occasioni da gol. Severo il giudizio della Gazzetta dello Sport:

PAROLE – «Più o meno come Arnautovic in Inter-Atletico, per segnare un gol ne deve sbagliare due clamorosi. Non raccoglie mai per quanto semina: è un limite».