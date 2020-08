Reina alla Lazio a titolo gratuito, il vero risparmio è l’ingaggio

Reina alla Lazio a titolo gratuito: la partenza del portiere spagnolo farà risparmiare al Milan una buona somma

Pepe Reina si trasferisce alla Lazio a titolo gratuito, l’estremo difensore spagnolo si trasferisce in biancocieleste per i prossimi due anni. Al Milan, come detto, non andrà alcun indennizzo ma le casse rossonere potranno risparmiare i 6 milioni lordi derivanti dall’ingaggio annuale di Reina.

Dopo una lunga trattativa con il Valencia, mai realmente decollata, Reina si accorda dunque per restare in Serie A: giocherà nella Lazio.