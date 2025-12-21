Reijnders svela: «Complicato adattarmi al Manchester City, rispetto al Milan e ai miei altri club…»

Reijnders, ex centrocampista del Milan, ha svelato le difficoltà di adattamento al Manchester City di Guardiola: le dichiarazioni

Il Manchester City continua la sua marcia trionfale in Premier League, travolgendo il West Ham con un netto 3-0 che proietta i Citizens momentaneamente in vetta alla classifica. Tra i protagonisti assoluti della sfida del 20 dicembre 2025 spicca Tijjani Reijnders, l’ex stella del Milan che ha finalmente trovato la sua prima gioia personale davanti ai tifosi di casa dell’Etihad Stadium.

Reijnders, la perla dell’olandese e l’asse Haaland-Cherki

Il raddoppio di Reijnders al 38° minuto è stato il culmine di un’azione corale magistrale che incarna perfettamente il calcio di Pep Guardiola:

L’azione: Il giovane talento Rayan Cherki ha seminato il panico al limite dell’area, servendo poi Erling Haaland . Il norvegese, in versione assistman, ha smistato istantaneamente per l’inserimento di Reijnders, che ha trafitto Areola con una conclusione potente sotto la traversa.

Il giovane talento ha seminato il panico al limite dell’area, servendo poi . Il norvegese, in versione assistman, ha smistato istantaneamente per l’inserimento di Reijnders, che ha trafitto Areola con una conclusione potente sotto la traversa. Primo sigillo casalingo: Dopo aver segnato solo in trasferta nei primi mesi della sua avventura inglese (come al debutto contro i Wolves), l’olandese ha interrotto il digiuno all’Etihad.

Il commento di Reijnders: “Adattarsi a Pep è una sfida”

Nel post-partita, il centrocampista ha espresso tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali del club:

PAROLE – «È una bella sensazione segnare finalmente in casa. Ho aspettato a lungo, era il giorno giusto. Sono felice anche per la vittoria. Un ottimo assist [di Haaland]. Ha ricevuto palla da Cherki e ha dovuto pensare in fretta per passarmela, poi io ho potuto calciare e segnare».

Sulla complessa gestione tattica richiesta da Guardiola, Reijnders ha ammesso:

PAROLE – «È qualcosa di nuovo, credo, per ogni giocatore che arriva qui. Le tattiche sono diverse rispetto ai miei altri club. I ragazzi mi aiutano molto ad adattarmi e mi sento piuttosto a mio agio. Dovevamo mantenere la fiducia: vuoi vincere ogni partita, ma solo con la giusta sicurezza e mentalità puoi farlo. Questo dimostra quanta qualità abbiamo e quanto siamo cresciuti come squadra».