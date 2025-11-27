Connect with us

Tomori incorona i compagni più forti: «Modric non perde mai palla, Reijnders e Theo devastanti». L'investitura a Leao

Marco Ligabue non ha dubbi: l'analisi sulla Nazionale di Gattuso è emblematica del momento degli Azzurri

Coppa Italia obiettivo del Milan? Allegri punta la finale: «Arrivare a maggio a Roma sarebbe bello, è un obiettivo». E non dimentica la Supercoppa

Tomori racconta Ibrahimovic: «Furioso se perdeva le partitelle, è la persona più competitiva che conosca». E svela il retroscena

Conferenza stampa Allegri: «Pulisic difficilmente ci sarà. Con Maignan ci parlo. Mercato? La rosa è giusta»

16 minuti ago

Tomori

Tomori svela la sua classifica dei compagni più forti avuti in rossonero: l’elogio al croato, il rimpianto per l’olandese e la previsione su Rafa

Fikayo Tomori, ormai divenuto una colonna portante della retroguardia del Milan, si è concesso ai microfoni del podcast FilthyFellas per una lunga e interessante intervista. Il difensore inglese ha voluto stilare una speciale classifica personale, rivelando i tre compagni di squadra che più lo hanno impressionato durante la sua avventura in rossonero. Tra ricordi di intese perfette e ammirazione per la tecnica pura, Tomori ha citato campioni del calibro di Luka Modric, l’olandese Tijjani Reijnders (oggi protagonista al Manchester City) e la freccia Theo Hernandez, riservando una chiosa speciale per il talento cristallino di Rafael Leao.

SULLA SUA TOP 3 DEI COMPAGNI AL MILAN«In questa top 3 metto assolutamente Modric. Quando è arrivato nessuno sapeva cosa aspettarsi, ma già dopo il primo allenamento avevamo capito tutto. Qualcuno, quel giorno, negli spogliatoi gli chiese se avesse mai perso la palla. La risposta era no ovviamente. È incredibile, ma stiamo parlando di un Pallone d’Oro, questo è il livello. Poi ci metto Reijnders. Quando guardo il City lui è sempre nella posizione giusta per segnare, ma a volte la palla non gli arriva. Quando era al Milan si divertiva, troppo forte nello stretto. Poi c’è Theo, quando lui e Rafa partivano sulla sinistra c’era poco da fare. Theo non era uno che amava sprintare senza palla, ma con il pallone tra i piedi diventava velocissimo. Leao? Lui potrebbe tranquillamente vincere il Pallone d’Oro. È alto, è forte, è veloce, sa dribblare. Ha tutto per essere uno dei migliori».

