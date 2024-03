Reijnders Milan, lo scout dell’Az: «Tra i più importanti dei rossoneri, sono sicuro di una cosa»

Dennis Haar, scout dell’AZ Alkmaar, ha rilasciato un’intervista a TMW, parlando tra le varie anche di Reijnders del Milan

LE PAROLE – «Passare dall’AZ Alkmaar al Milan è sempre difficile, il passaggio dalla Eredivisie alla Serie A non è semplice ma credo lui l’abbia affrontato nel modo giusto. E’ un giocatore importante, in grado di assumersi le sue responsabilità e quando lo vedo giocare ammiro un giocatore in continua crescita. E’ già uno dei giocatori più importanti del Milan e credo che il suo livello di calcio possa ulteriormente crescere»