Reijnders a Milan Tv: «Stiamo bene e vogliamo continuare a vincere»

Ha parlato a Milan Tv nel pre partita di Atalanta Milan, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023-24

«Stiamo bene ma vogliamo vincere e continuare così in campionato, ci vuole tanta concentrazione per una partita così perchè loro faranno pressione fin dal primo minuto. Ho sentito Koopmeiners? E’ un mio grande amico, ma non ci siamo ancora scritti, sto pensando solo alla partita di questa sera»