Redondo Milan: l’argentino è un nuovo giocatore dell’Inter Miami, il comunicato UFFICIALE

Il calciomercato Milan è costretto a depennare un altro obiettivo dalla sua lista. Federico Redondo è un nuovo giocatore dell’Inter Miami. Ha accettato l’offerta e giocherà in MLS insieme a Messi. L’annuncio ufficiale è da poco arrivato sui canali social del club.

Oficial ✍🇦🇷 Bienvenido, Federico!

We have officially signed Argentine U-23 National Team defensive midfielder Federico Redondo to a contract running through the 2027 MLS season, with a Club option for 2028. The midfielder joins the Club as a U22 Initiative player, pending… pic.twitter.com/0PgKQFnN4D

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 23, 2024