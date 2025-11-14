RedBird ritira la super offerta milionaria per acquisire il controllo del Telegraph. Segui le ultimissime sui rossoneri

Una mossa a sorpresa scuote il panorama mediatico britannico. Il fondo di private equity statunitense RedBird Capital Partners, già noto in Italia per essere il proprietario di maggioranza del Milan, ha ufficialmente ritirato la sua proposta da 500 milioni di sterline per l’acquisizione del controllo del Telegraph Media Group.

La notizia, ampiamente riportata dalla stampa inglese, segna la fine di una complessa e controversa trattativa che si trascinava da mesi. La decisione, come emerge dagli articoli, è strettamente legata alle indagini e alle forti preoccupazioni sollevate dalle autorità di regolamentazione britanniche in merito ai piani di acquisizione.

🛑 Le Ragioni del Ritiro: Indagini e Partner Emaratino

Il fulcro della polemica risiede nella partnership stretta tra RedBird e IMI (International Media Investments), una società di media che fa capo agli Emirati Arabi Uniti. La prospettiva di un’influenza statale straniera su una delle più influenti testate giornalistiche del Regno Unito, voce storica del mondo conservatore, ha generato un acceso dibattitopolitico e redazionale.

Nonostante RedBird avesse tentato di ristrutturare l’accordo, cercando di mantenere IMI con una quota passiva e di minoranza (si era parlato del 15%, il massimo consentito dalle nuove normative britanniche sugli investimenti statali stranieri nei media), le preoccupazioni sull’indipendenza editoriale hanno continuato a dominare. Secondo alcune fonti (come riportato anche da La Gazzetta dello Sport in articoli precedenti, che non coprono la notizia odierna ma citano il coinvolgimento di RedBird nel calcio), un ruolo importante lo hanno giocato anche le accuse di presunti legami con la Cina di alcuni vertici di RedBird, portando a un’attenzione regolatoria senza precedenti.

🗣️ La Dichiarazione Ufficiale

Un portavoce del fondo americano ha confermato la rinuncia, cercando di rassicurare sul futuro della testata.

“RedBird ha ritirato oggi la sua offerta per il Telegraph Media Group. Restiamo pienamente fiduciosi che il Telegraph e il suo team di livello mondiale abbiano un futuro brillante davanti a sé e lavoreremo duramente per contribuire a garantire una soluzione che sia nel migliore interesse dei dipendenti e dei lettori”.

Il ritiro ora getta nuova incertezza sul futuro del Telegraph, che rimane in cerca di un nuovo proprietario.

⚽ Il Contesto Sportivo: I Risvolti per i Rossoneri

Sebbene l’operazione Telegraph sia slegata dalle sorti sportive del Milan, la notizia evidenzia l’enorme portafoglio di investimenti di RedBird. Il fondo continua a concentrarsi sul rilancio del Diavolo, dove ha recentemente messo in atto una riorganizzazione cruciale.

Il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri è Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua acquisizione oculata di giocatori di talento. La nuova guida tecnica, come è noto, è stata affidata a Massimiliano Allegri, l’allenatore esperto e vincente richiamato per riportare il Milan ai massimi livelli della Serie A.