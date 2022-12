Red Bird IMI, Cardinale: «Lieti della collaborazione»

E’ nata RedBird IMI, partnership che coinvolge tra le varie il Milan e IMI. Ecco le parole di Cardinale sulla collaborazione

«Siamo molto lieti di collaborare con IMI per creare un veicolo di investimento a lungo termine in grado di possedere e gestire attività incentrate sui contenuti in tutto lo spettro dei media negli Stati Uniti e nel mondo. Con Jeff come nostro CEO, questa piattaforma integrerà una notevole esperienza operativa con un sofisticato acume finanziario e di investimento per distribuire il capitale»