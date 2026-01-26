Record Modric, il centrocampista croato eguaglia Ibrahimovic in una speciale classifica della Serie A!

Record Modric, il centrocampista croato eguaglia Ibrahimovic in una speciale classifica: a 40 anni solo loro due hanno fatto questo!

Luka Modric continua a scrivere la storia della longevità nel calcio di alto livello. A 40 anni, il centrocampista croato ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di rimanere decisivo, fornendo un assist a De Winter in Roma Milan terminata poi 1-1.

Attualmente, Modric è il giocatore più anziano nei cinque grandi campionati europei a aver fornito tre assist in questa stagione, un dato che sottolinea il suo impatto continuo e la sua visione di gioco a livelli altissimi, nonostante l’età avanzata.

Un club storico in Serie A

Il nome di Modric entra inoltre in un ristretto club storico della Serie A. Secondo le statistiche disponibili dal 2004/2005, Modric è il secondo calciatore capace di fornire almeno due assist in una singola stagione dopo aver compiuto 40 anni. L’unico altro giocatore che ci era riuscito prima di lui è stato Zlatan Ibrahimovic, che nel 2021/2022 ha raggiunto quota 3 assist all’età di 40 anni. Questo dato lo mette al fianco di Ibrahimovic, confermando che, nonostante l’età, Modric è ancora in grado di esprimere il suo massimo livello.

La leggenda continua

Con la sua immensa esperienza e visione di gioco, Modric continua a sfidare il tempo, stabilendo nuove pietre miliari e diventando un esempio di longevità per tutti i calciatori. La sua capacità di mantenere standard così elevati in un mondo calcistico sempre più fisico e competitivo è un segno della sua classe unica, che ha ancora molto da offrire, nonostante gli anni.

