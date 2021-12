Rebic verso il ritorno: il 4-2-3-1 tornerà efficace

Ante Rebic verso il ritorno. Il croato ha smaltito l’infortunio ed è pronto a tornare in gruppo. Contro la Roma ci sarà

Pioli recupera dei pezzi importanti per il proprio scacchiere. Il suo 4-2-3-1 tornerà ad essere più efficace, perché come riporta il Corriere dello Sport, Ante Rebic è pronto a rientrare in gruppo molto presto, così come Leao e Calabria.

Un’ottima notizia per il tecnico rossonero in vista del big match contro la Roma del 6 gennaio.