Rebic torna a disposizione: l’esterno decisivo per l’accesso Champions

Rebic si candida ad una maglia da titolare contro la Sampdoria: Pioli ritrova l’arma decisiva per la qualificazione Champions

Il giudice sportivo ha regalato un sorriso a Stefano Pioli e a tutto il Milan: Ante Rebic può tornare già dalla prossima gara con la Sampdoria, prima di dieci partite decisive per l’accesso alla prossima Champions League.

CROATO FONDAMENTALE – L’esterno, che ha collezionato per ora cinque reti in campionato, potrebbe essere per caratteristiche tecniche e fisiche l’arma in più dei rossoneri. Ante ha tutta l’intenzione di giocare la Coppa dei Campioni col Diavolo.