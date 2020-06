Rebic riscatta l’espulsione e riprende il periodo d’oro: 7 gol in 8 gare

Grande prova di Ante Rebic che, dopo l’espulsione contro la Juventus, riprende da dove aveva lasciato siglato il settimo gol in 8 gare

Ante Rebic ieri sera è entrato in campo con la voglia di riscattare la pessima figura fatta contro la Juventus: l’espulsione ricevuta dopo 16 minuti ha compromesso le possibilità di qualificazione alla finale di Coppa Italia del Milan, tanto da spingere il giorno dopo il centravanti croato a scusarsi a Milanello con il resto della squadra.

La gara di ieri vinta in casa del Lecce ha permesso però a Rebic non solo di riscattarsi, ma anche di continuare la propria striscia positiva in campionato: con la rete di ieri allo stadio “via del mare” infatti il croato ha realizzato la settima rete nelle ultime otto gare disputate in Serie A.