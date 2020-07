Rebic malino contro la Spal dopo le ottime prestazioni delle ultime uscire

Ieri sera in Spal-Milan si è sentita l’assenza di Rebic sotto la porta avversaria come aveva invece mostrato ultimamente

Una delle note dolenti di ieri sera in Spal-Milan, oltre al solo punto ottenuto, è stata la non ottima prestazione proprio di uno degli uomini rossoneri più in forma in questo ultimo periodo, ovvero Ante Rebic.

La sua partita è stata contrassegnata da diversi errori palla al piede, specie in contropiede nel primo tempo, quando avrebbe potuto servire i compagni a rimorchio e dove ha deciso di pettinare troppo il pallone perdendolo davanti all’area della Spal. La poca incisività sotto porta ha pesato soprattutto verso l’intervallo in cui gli emiliani, in dieci, non erano ben organizzati in difesa e il Milan ha avuto diverse buone occasioni senza però accorciare le distanze.