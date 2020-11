Rebic in panchina contro il Verona. Pioli: «Non è al 100%»

Rebic partirà dalla panchina domani contro l’Hellas Verona: ecco le parole di Pioli sull’attaccante croato

Stefano Pioli in conferenza stampa ha svelato che Ante Rebic non partirà titolare domani a San Siro contro il Verona. L’attaccante croato non è ancora al 100% della condizione secondo il tecnico rossonero:

«Rebic? Non è al 100% e non credo che partirà dall’inizio domano. Spero che lo sia dopo la sosta. Non so se sarà convocato con la propria nazionale ma ci sarà molto utile una volta rientrati dalla sosta».