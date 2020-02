Rebic ha fame di gol: punta Bacca per la doppia cifra nel girone di ritorno

Ante Rebic ha realizzato sei reti in sette gare in Serie A e ora punta a raggiungere Bacca per numero gol segnati nel girone di ritorno

Ante Rebic, come riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, ha siglato sin ora sei reti in sette gare in campionato.

Il croato, ora, vorrebbe raggiungere e perché no superare Carlos Bacca, unico giocatore, negli ultimi sette anni, ad aver segnato dieci reti nel girone di ritorno. Il colombiano siglò, in totale nella stagione 2015/2016, ben diciotto reti.