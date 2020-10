Rebic contro il Celtic non ci sarà: ecco quando potrebbe rientrare

Il croato Rebic sta ancora recuperando dall’infortunio al gomito sinistro e contro gli scozzesi sicuramente sarà assente

Ante Rebic, infortunatosi al gomito del braccio sinistro nella partita contro il Crotone, non sarà a disposizione di mister Stefano Pioli per la trasferta di Europa League che attende il Milan in quel di Glasgow sponda Celtic.

Per il classe 1993 continua il lavoro personalizzato con terapie. Domani è previsto un nuovo consulto medico per sapere quando potrà rientrare in gruppo. Verosimilmente, Rebic dovrebbe tornare a disposizione per la partita di lunedì 26 contro la Roma, per poi tornare titolare contro lo Slavia Praga giovedì 29 ottobre. A riportare le notizie è il Corriere dello Sport.