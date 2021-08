Real Madrid-Milan, Kjaer lavora per esserci mentre Pioli riflette anche sulle altre assenze come quella di Kessie, Ibra e Bennacer

Real Madrid-Milan, Kjaer lavora per esserci mentre Pioli riflette anche sulle altre assenze come quella di Kessie, Ibra e Bennacer. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport di questa mattina, Simon Kjaer vorrebbe esserci contro il Real Madrid, domenica 8 agosto alle ore 18.

LA SITUAZIONE- Come riportato dal quotidiano, il danese, reduce da Euro 2020, si allena con i compagni da lunedì scorso ma rimane incerta la sua presenza contro i Blancos.

PIOLI RIFLETTE- Altro motivo di riflessione per Pioli che dal canto suo dovrà fare i conti con altre assenze: Kessie, dopo l’eliminazione dalle Olimpiadi, deve ancora riprendere il lavoro col gruppo e Bennacer è sempre alle prese con il Covid. In ultimo Ibra, probabilmente in gruppo a partire da oggi.