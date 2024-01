Razzismo Maignan, Marino: «Porte chiuse? Decisione sull’onda emotiva, precedente incredibile»

Pierpaolo Marino ha parlato a Tutti Convocati dicendo la sua sugli episodi di razzismo che hanno coinvolto Maignan in Udinese Milan

Le parole di Pierpaolo Marino a Tutti Convocati sugli episodi di razzismo che hanno coinvolto Maignan in Udinese Milan:

LE PAROLE – «Un turno a porte chiuse per l’Udinese? Decisione sull’onda emotiva perchè si è creato un tritacarne mediatico in cui sono finiti gli abitanti di Udine, città civilissima dove ho scelto di vivere da 25 anni a questa parte. La situazione negli stadi non è uguale a 10 anni fa, è cambiato molto rispetto al calcio degli anni 80-90 con cori razzisti e discriminazione territoriale, ricordo quando andavamo al nord con l’Avellino. La sensibilità è cambiata per le campagne fatte. L’Udinese si è subito mossa per individuare il colpevole. Se la città di Udine viene punita con la chiusura dello stadio crea un precedente incredibile»