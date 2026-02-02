Ravezzani duro sull’affare Mateta: «Stavano per vendere al Milan…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan si accende improvvisamente con un colpo di scena che ha del drammatico. Quella che doveva essere la giornata dell’annuncio per il nuovo rinforzo offensivo si è trasformata in un brusco stop: Jean-Philippe Mateta, l’imponente centravanti francese classe 1997 noto per la sua fisicità e il fiuto del gol in Premier League, non vestirà la maglia del Diavolo.

Esami medici fatali: il ginocchio ferma tutto

Secondo quanto riportato da TeleLombardia, la trattativa è naufragata a causa di un grave problema al ginocchioemerso durante i due approfonditi esami strumentali che lo staff medico dei rossoneri ha effettuato tra ieri e oggi. Nonostante il forte desiderio del calciatore di approdare in Serie A, i test hanno evidenziato una condizione clinica incompatibile con le necessità immediate della squadra.

Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese di grande esperienza internazionale e abile architetto di rose competitive, aveva impostato un’operazione onerosa per regalare a Massimiliano Allegri un’alternativa di peso in attacco. Tuttavia, la prudenza clinica ha avuto la meglio, evitando al club di Via Aldo Rossi un investimento rischioso su un atleta che, stando alle indiscrezioni, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico restando lontano dai campi fino a giugno.

Il duro commento di Fabio Ravezzani

Sulla vicenda è intervenuto duramente Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di TeleLombardia, che attraverso il suo profilo ufficiale su X non ha risparmiato critiche alla gestione dell’affare. Ravezzani ha sottolineato il pericolo scampato dai rossoneri, ironizzando sulla tentata vendita di un “pacco” clamoroso: “Il Milan era a un passo dal chiudere un affare molto oneroso per un calciatore che domani verrà operato. Insomma, stavano per vendere il Colosseo a Furlani”.

Le strategie di Massimiliano Allegri

Ora la palla passa nuovamente a Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina milanista per portare pragmatismo e solidità difensiva. Il tecnico dovrà studiare nuove soluzioni tattiche insieme a Igli Tare per sopperire alla mancata firma di Mateta. Il Diavolo non può permettersi passi falsi e la dirigenza è già al lavoro per individuare profili integri che possano garantire gol e continuità in questo finale di stagione.