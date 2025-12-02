Ravezzani duro sul VAR di Milan Lazio: «Richiamo cervellotico, il rigore sarebbe stato un’ingiustizia e un errore tecnico. Ecco perchè»

Ravezzani analizza l’episodio di Pavlovic e critica la gestione del varista Di Paolo che ha creato caos ingiustificato: le dichiarazioni

L’episodio arbitrale che ha infiammato il finale di Milan-Lazio, con il richiamo al VAR di Di Paolo e la successiva decisione di Collu su Strahinja Pavlovic, continua a far discutere media e addetti ai lavori. A intervenire sulla questione con un commento deciso è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che attraverso il suo canale YouTube ha puntato il dito non tanto sull’arbitro di campo, quanto sulla gestione “da poltrona” dei varisti. Secondo il giornalista, il problema risiede nell’eccesso di interpretazione che spesso scavalca la logica del campo.

Ravezzani analizza l’episodio di Milan Lazio

IL PROBLEMA DEL VAR – «C’è un grave problema che attanaglia il calcio italiano in generale ed è quello dell’interpretazione del regolamento da parte ormai più dei varisti che degli arbitri. Mi spiego meglio, se per un arbitro c’è sempre un po’ di dubbio di possibilità di interpretare diversamente un’azione nella concitazione dell’azione stessa, nella difficoltà che hanno ovviamente i direttori di gara nel trovarsi non nella posizione ideale, nel valutare serenamente sotto stress, sotto sforzo fisico, invece il varista sta in una poltrona e dovrebbe garantire l’uniformità delle interpretazioni».

Ravezzani definisce l’accaduto “cervellotico”, sottolineando l’assurdità tecnica di un possibile rigore per un tocco totalmente fortuito e invisibile per il difensore rossonero.

L’EPISODIO PAVLOVIC – «Quello che abbiamo visto nella partita tra Milan e Lazio è un qualcosa che a me è sembrato cervellotico e cioè il tentativo di assegnare un rigore alla Lazio, sia chiaro non per favore alla Lazio ma in perfetta buona fede da parte del varista Di Paolo, che oltrepassa la decisione dell’arbitro e lo chiama a rivedere l’azione, per fallo di mano che è sembrato assolutamente cervellotico poter pensare che fosse calcio di rigore. La deviazione di Pavlovic è talmente involontaria, sia perché chi salta, Romagnoli, colpisce di testa e schiaccia il pallone verso di lui e a distanza ravvicinata, sia perché Pavlovic è addirittura con le spalle rivolte alla palla, non solo con le spalle rivolte alla palla, ma impegnato in una specie di lotta greco-romana con l’attaccante della Lazio che sta marcando, per cui non può minimamente immaginare che il pallone gli stia finendo addosso».

La conclusione è amara: l’intervento tecnologico ha creato un senso di ingiustizia inesistente.

L’ERRORE E LE PROTESTE – «Ecco richiamare l’arbitro, con tutto quello che è conseguito, i giocatori della Lazio che alla fine vanno fuori di testa urlano come se fossero vittime della più grande ingiustizia del mondo, anche se l’ingiustizia nella partita tra Milan e Lazio sarebbe stato dare un calcio di rigore alla Lazio per un’azione di questo genere, è stato uno sbaglio».

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.