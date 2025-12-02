Ravezzani analizza il Milan di Allegri: «Due volti, tattica dell’attesa e la scoperta felice di Bartesaghi»

Ravezzani promuove la gestione del match: «Primo tempo nullo, ripresa dominata. Bartesaghi è la nota lieta».

Il successo di misura ottenuto contro la Lazio ha offerto spunti di riflessione interessanti sulla natura tattica del Milan di Massimiliano Allegri, capace di cambiare pelle all’interno dei novanta minuti ottenendo il massimo risultato. A sviscerare i temi della sfida è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che nel suo consueto commento post-partita ha evidenziato la netta dicotomia della prestazione rossonera. La gara dell’undici milanista è stata definita «eccellente nel secondo tempo», in netto contrasto con una prima frazione giudicata «non all’altezza», caratterizzata dall’assenza totale di tiri in porta. Secondo il giornalista, questa alternanza non è casuale ma sembra essere ormai il marchio di fabbrica della squadra di Allegri, che funziona seguendo un copione preciso e pragmatico.

Ravezzani e l’ascesa di Bartesaghi

La strategia del tecnico livornese appare chiara agli occhi del direttore: l’impostazione tattica, forse voluta, è quella di porsi nella condizione di contenere e aspettare l’avversario, lasciandolo sfogare nella prima parte di gara. Successivamente, il Milan riesce a venire fuori con prepotenza, complice una freschezza atletica superiore dovuta probabilmente al fatto di non giocare la Champions League. Questo surplus di energie permette ai rossoneri di alzare i giri del motore quando gli altri calano, portando a casa una vittoria che alla fine è risultata ampiamente meritata sotto tutti i punti di vista strategici.

Tra le note più liete della serata, Ravezzani ha voluto sottolineare la crescita individuale dei singoli, puntando i riflettori su un giovane che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante. La partita ha infatti portato alla luce le qualità di Davide Bartesaghi, definito come un giocatore che il club ha «trovato felicemente». L’esplosione del terzino rappresenta un valore aggiunto per la rosa e conferma la bontà del lavoro svolto sui giovani, pronti a dare il loro contributo in una stagione che vede i rossoneri protagonisti assoluti della classifica.

