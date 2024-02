Raveyre a Milan Tv: «Abbiamo un gruppo fantastico. Voglio dimostrare questa cosa e su Maignan…». Le dichiarazioni

Il portiere del Milan Primavera Noah Raveyre ha analizzato a Milan Tv la vittoria ai calci di rigore dei rossoneri contro il Braga in Youth League.

SUL PASSAGGIO DEL TURNO – «Sono contento per la squadra perché abbiamo un gruppo fantastico. Sono molto contento di stare qui con i miei compagni. La squadra merita la qualificazione perché abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo messo il cuore per dimostrare che siamo il Milan e siamo forti. Sono contento per il lavoro di tutti, io solo senza di loro non sono niente».

SUL MILAN – «È il primo anno che sono qua, volevo subito imparare l’italiano perché è importante. Mi piace questo paese, la lingua e la squadra. Volevo dimostrare a tutti che sono venuto qua per essere un grande portiere e sono molto contento».

SU MAIGNAN – «Mike è un portiere fantastico, sono contento di potermi allenare con lui. Mi piace tanto com’è in porta, anche lui è francese…».

QUI MILAN BRAGA PRIMAVERA YOUTH LEAGUE