Ravanelli: «Ibra sì o Ibra no, non conta niente. Al Milan conta la squadra»

Fabrizio Ravanelli ha parlato di Milan e dell’alchimia all’interno dello spogliatoio con Ibrahimovic. Le parole dell’ex attaccante

IBRAHIMOVIC – «L’infortunio che ha avuto l’ho avuto anche io e non è facile riprendersi subito. Per quanto riguarda il Milan e Ibra ho una teoria: i meriti di questa squadra vanno a Maldini e Pioli, che non è mai stato invidioso, perché questi giocatori sono ingombranti er la loro personalità; invece Pioli lo ha portato dalla sua parte imparando da lui e portando tutto questo con sé all’interno dello spogliatoio. È così la squadra si porta dietro tutto questo anche quando non gioca: si porta la mentalità di non abbattersi e non mollare mai. Sia Pioli che Maldini hanno i meriti di questo: Ibra sì o ibra no non conta niente, conta la squadra».