Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 2 ottobre 2023. Dal campionato all’Europa, i temi di oggi sui giornali

La rassegna stampa di oggi guarda ai risultati di questa sesta giornata di Serie A (non conclusa) e si proietta verso gli impegni europei. Milan e Inter scappano a +4 dalle rivali e fuggono verso la corsa al titolo di Serie A. La Juve si ferma a Bergamo contro l’Atalanta, mentre la Roma ritrova la vittoria dopo una settimana difficile. In vista Champions, i rossoneri vanno a Dortmund per la seconda giornata. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: