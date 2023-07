Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 16 luglio 2023. Le prime pagine di oggi, a tema calciomercato

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi si concentra sul calciomercato. In chiave Milan, spazio all’ultimo acquisto rossonero, Reijnders, in arrivo domani a Milano. Poi il caso Lukaku, l’affare Juve-Vlahovic e altre notizie sul mercato delle squadre di Serie A e non. Ecco le prime pagine: