Ranocchia: «Inter e Napoli avanti. Attenzione al Milan, per questo motivo»

Chukwueze: «Penso che mi stia ritrovando. L’allenatore crede in me. Questa è la cosa più importante»

Florenzi, passione numerologia: «L'anno dello Scudetto, avevo il 25... poi colleghi tante cose»

De Zerbi senza filtri: «Rabiot? Situazione degenerata, servivano regole». E su Estupinan al Milan…

Gravina senza filtri sulla Nazionale: «Spalletti non l'avrei mandato via neanche dopo Norvegia-Italia». Il retroscena Gattuso

Ranocchia: «Inter e Napoli avanti. Attenzione al Milan, per questo motivo»

3 secondi ago

Ranocchia intervistato dal Corriere della Sera ha detto la sua sulla corsa Scudetto, inserendo anche il Milan di Allegri

Andrea Ranocchia, ex difensore centrale dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Tra i vari argomenti trattati inerenti alla sua carriera, c’è stato poi anche quello relativo al presente.

L’ex nerazzurro si è espresso sulla corsa Scudetto, ritendendo Inter e Napoli le più attrezzate per la vittoria finale. La mina vagante? Il Milan di Massimiliano Allegri.

IL CAMPIONATO IN CORSO E LA CHAMPIONS«Inter e Napoli, sono le più attrezzate. Ma attenzione anche al Milan che non ha competizioni europee. Lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sarà protagonista anche in Champions, ormai è un suo punto di forza».

