Ranocchia: «Inter e Napoli avanti. Attenzione al Milan, per questo motivo»

Ranocchia intervistato dal Corriere della Sera ha detto la sua sulla corsa Scudetto, inserendo anche il Milan di Allegri

Andrea Ranocchia, ex difensore centrale dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Tra i vari argomenti trattati inerenti alla sua carriera, c’è stato poi anche quello relativo al presente.

L’ex nerazzurro si è espresso sulla corsa Scudetto, ritendendo Inter e Napoli le più attrezzate per la vittoria finale. La mina vagante? Il Milan di Massimiliano Allegri.

IL CAMPIONATO IN CORSO E LA CHAMPIONS – «Inter e Napoli, sono le più attrezzate. Ma attenzione anche al Milan che non ha competizioni europee. Lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sarà protagonista anche in Champions, ormai è un suo punto di forza».

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.