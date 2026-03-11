Connect with us

Ranking UEFA, il crollo dell'Atalanta spaventa il Milan: la situazione dopo la sconfitta sul Bayern Monaco

37 minuti ago

milannews24.com 5.03

Ranking UEFA, il pesante passivo subito dai bergamaschi contro i bavaresi mette a rischio il quinto posto supplementare

Il pesantissimo 6-1 incassato dall’Atalanta per mano del Bayern Monaco non è solo un verdetto sportivo amaro per la Dea, ma un segnale d’allarme per tutto il calcio italiano. Questo risultato, maturato nell’andata degli ottavi di finale, allontana sensibilmente l’Italia dalla possibilità di schierare cinque squadre nella prossima Champions League, un obiettivo fondamentale per le ambizioni del Milan.

Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, l’Inghilterra guida il Season Ranking UEFA con 22.402 punti, seguita da Germania (17.857) e Spagna (17.781). L’Italia resta ferma al quarto posto con 17.357 punti. L’eliminazione quasi certa dei bergamaschi per mano di una tedesca non fa che scavare un solco più profondo tra noi e la Bundesliga.

L’impatto sul futuro del Diavolo

La prova di forza offerta da Vincent Kompany, l’allenatore belga ex pilastro del Manchester City ora alla guida dei bavaresi, ha evidenziato un divario tecnico preoccupante. Nonostante l’assenza del fenomenale centravanti inglese Harry Kane, il bomber dei Tre Leoni che ha riscritto i record di reti in Germania, il club tedesco ha dominato senza sosta.

Per il club di Via Aldo Rossi, il rischio è concreto. Se il contingente italiano dovesse ridursi a quattro posti, la lotta per l’Europa si farebbe ancora più serrata per i rossoneri. Senza l’apporto dei punti dell’Atalanta, il Milan dovrà puntare tutto sul proprio cammino per cercare di alzare la media nazionale.

