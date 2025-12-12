Ranking Uefa, il Milan perde un’altra posizione: sorpassato da un’italiana. La classifica aggiornata

Ranking Uefa che preoccupa il Milan senza coppe. I rossoneri perdono un’altra posizione, il sorpasso lo mette a segno un club di Serie A

L’assenza dalle competizioni continentali sta iniziando a pesare sul coefficiente europeo del Milan. La mancata partecipazione alle coppe ha inevitabilmente causato una flessione nel Ranking UEFA dei club, un indicatore cruciale che determina la posizione delle squadre nei sorteggi delle future competizioni.

Proprio in questi giorni, la classifica ha visto un sorpasso significativo che evidenzia la necessità per il club meneghino di tornare presto sul palcoscenico europeo. La Juventus, grazie alla vittoria ottenuta mercoledì sera in Champions League contro il Pafos, ha guadagnato punti preziosi superando i rossoneri. La Vecchia Signora sale così al 25° posto del Ranking UEFA, mentre il Diavolo scivola al 26° posto, un passo indietro rispetto alla precedente rilevazione.

La Rincorsa Europea e Le Minacce Esterne

La situazione nel ranking è resa ancora più precaria dalla pressione di diverse squadre europee. Club come il Lille, il Porto e il Real Betis stanno accumulando coefficienti importanti nelle rispettive competizioni e hanno messo nel mirino la posizione occupata dal Milan. Se la squadra rimanesse a digiuno di punti europei, rischia di essere ulteriormente scavalcata, compromettendo una migliore posizione nelle fasce di sorteggio in vista di un auspicato ritorno in Champions League.

Tuttavia, il presente e il futuro del club di Via Aldo Rossi appaiono decisamente più brillanti. La squadra, guidata da Massimiliano Allegri – il carismatico tecnico livornese che sta plasmando il gruppo con la sua esperienza e pragmatismo – sta portando avanti un’ottima stagione in campionato. L’obiettivo primario dei rossoneri è chiarissimo: assicurarsi un posto tra le prime quattro posizioni della Serie A per tornare nella competizione europea più prestigiosa.

La Champions League: L’Obiettivo Di Allegri

Il lavoro di Allegri e dei suoi giocatori, tra cui spicca l’efficacia realizzativa di Pulisic, punta dritto alla qualificazione in Champions League. Un ritorno nella massima competizione continentale non solo riporterebbe il blasone del Diavolo dove merita, ma sarebbe fondamentale per ricostruire il coefficiente UEFA, stabilizzando la posizione del club nel panorama europeo e garantendo futuri vantaggi nelle teste di serie. La risalita nel ranking passa inevitabilmente dai risultati in campo nazionale.