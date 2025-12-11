 Milan Sassuolo, Allegri ha scelto: non saranno convocati
Milan Sassuolo, Allegri ha scelto: non saranno convocati, indicazioni precise da Milanello

4 ore ago

4 ore ago

on

By

Milan Sassuolo, Massimiliano Allegri non convocherà Leao e Fofana per la sfida di domenica contro il Sassuolo: obiettivo Supercoppa

Le assenze per la prossima sfida di campionato del Milan contro il Sassuolo si fanno pesanti, ma la scelta è dettata da una precisa strategia in vista degli impegni cruciali.

Secondo quanto riportato da Baiocchini di Sky Sport, Rafael Leão e Youssouf Fofana sono «praticamente fuori» per la partita di domenica contro i neroverdi. Entrambi i giocatori hanno problemi muscolari e la dirigenza e lo staff tecnico hanno deciso di non correre alcun rischio.

La priorità assoluta è il primo trofeo stagionale: «non si vuole rischiare nulla perché c’è la Supercoppa giovedì prossimo».

Massimiliano Allegri, dunque, non potrà contare su due dei suoi uomini chiave in campionato, ma li recupererà al massimo della forma per il torneo di Riad, dove il Milan affronterà il Napoli in semifinale.

