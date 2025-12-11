MN24 – Allenamento Milan, le ultime su Fofana e Leao verso il Sassuolo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Prosegue a pieno regime la preparazione del Milan a Milanello in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo a San Siro, in programma domenica alle 12:30. Nonostante la vittoria in rimonta contro il Torino abbia dato grande morale ai rossoneri, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo, deve fare i conti con un’infermeria ancora eccessivamente affollata.

L’assenza di due pedine fondamentali come Rafael Leao e Youssouf Fofana mette in allarme lo staff tecnico e la dirigenza in vista di una gara che non va sottovalutata contro i neroverdi di Grosso.

Leao e Fofana: Lavoro Personalizzato e Pochi Sorrisi

Secondo quanto riferito da Sky, la giornata di allenamento di ieri ha confermato i timori: sia Rafael Leao, l’esterno portoghese velocissimo e fantasioso, sia Youssouf Fofana, il centrocampista francese di grande dinamismo e interdizione, hanno svolto un lavoro personalizzato.

Tutto lascia presagire che entrambi i giocatori non saranno a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Sassuolo. Tra i due, l’unico ad avere una minima chance di essere convocato è il centrocampista Fofana, ma solo per un eventuale impiego a partita in corso. L’assenza forzata di Leao è un problema significativo per il Diavolo, che perderà la sua principale fonte di imprevedibilità offensiva.

L’Ombra del Mistero Gimenez e I Tempi di Recupero

La lista degli infortunati non si ferma qui. L’attaccante Santiago Gimenez, che manca dai campi di Serie A da ormai un mese e mezzo a causa di un delicato problema alla caviglia, sta proseguendo il suo percorso di riatletizzazione. La sua assenza prolungata continua ad alimentare un velo di mistero sulle sue reali condizioni e sui tempi di recupero definitivi.

Parallelamente, si intravede la luce in fondo al tunnel per Zachary Athekame, il giovane difensore svizzero, che viene dato come vicino al ritorno in campo, un piccolo segnale positivo per il reparto arretrato.

Questa situazione di continua emergenza fisica non può che tenere alta l’attenzione del Direttore Sportivo, Igli Tare. Il dirigente albanese, chiamato a rafforzare la rosa a gennaio, dovrà valutare attentamente la fragilità fisica di alcuni elementi. Le richieste di Massimiliano Allegri saranno supportate dalla necessità di avere una panchina più lunga e affidabile, soprattutto in vista della seconda parte cruciale della stagione. Il Club di Via Aldo Rossi spera in un cambio di marcia dell’infermeria per supportare la risalita in classifica.