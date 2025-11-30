Ranking UEFA, Italia che sale in classifica dopo la settimana europea. Numeri. Segui le ultimissime sui rossoneri

I percorsi europei delle squadre italiane stanno finalmente dando i loro frutti. La sesta giornata delle coppe continentali – Champions League, Europa League e Conference League – ha portato risultati positivi che hanno permesso all’Italia di recuperare posizioni fondamentali nel Ranking UEFA stagionale, riaccendendo le speranze per la conquista del posto extra nella nuova Champions League allargata.

L’obiettivo prioritario è classificarsi tra le prime due nazioni del ranking a fine anno. Se l’Italia dovesse raggiungere il secondo posto, non solo otterrebbe una quinta squadra qualificata direttamente in Champions League, ma innescherebbe un effetto domino positivo anche per le squadre che si qualificano per Europa League e Conference League, con uno slittamento in avanti dei piazzamenti.

📊 La Classifica Aggiornata: Il Sorpasso alla Germania è Vicino

La classifica aggiornata dopo l’ultimo turno è estremamente incoraggiante. Il divario dalla vetta, occupata dall’Inghilterra (ormai quasi certa del posto extra), si è ridotto, e la Germania è nel mirino.

Pos. Nazione Punti Status 1 Inghilterra 10.944 Posto extra in Champions 2 Germania 9.857 Posto extra in Champions 3 ITALIA 9.571 Obiettivo a portata 4 Portogallo 9.400 5 Polonia 9.375 6 Spagna 9.250

Esporta in Fogli

Il terzo posto attuale dell’Italia (9.571 punti) non è più così lontano dalla seconda posizione (Germania con 9.857). Questo piccolo gap può essere colmato grazie a un buon cammino nelle fasi a eliminazione diretta.

L’Importanza della Continuità Europea per il Milan di Allegri

Le squadre italiane – che dovrebbero qualificarsi tutte ai turni a eliminazione (chi direttamente, chi attraverso i play-off) – hanno l’obbligo di portare a casa ulteriori punti pesanti.

In questo scenario, la prestazione del Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano, è cruciale. Se il Diavolo riuscisse a proseguire il cammino nella competizione, non solo aumenterebbe il suo prestigio internazionale, ma fornirebbe un contributo determinante al ranking nazionale.

Il Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente laziale, è consapevole di quanto sia fondamentale questo obiettivo: la possibilità di avere cinque squadre in Champions League rafforzerebbe la Serie A nel suo complesso e aumenterebbe il valore di un eventuale piazzamento Champions da parte dei rossoneri. La corsa europea è appena iniziata e l’Italia ha tutte le carte in regola per centrare il bersaglio.