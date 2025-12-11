Ranking UEFA, l’Italia consolida grazie alla Champions League. La classifica. Segui le ultime sui rossoneri

Il futuro del calcio europeo si decide oggi, e i risultati delle competizioni continentali sono la chiave per l’accesso ai tornei più prestigiosi. Il ranking quinquennale UEFA per nazioni è lo strumento che determinerà il numero di squadre che ogni Federazione potrà iscrivere alle coppe europee per la stagione 2027/2028. E per il calcio italiano, le notizie sono estremamente positive.

Attualmente, l’Italia si attesta in una posizione di assoluta forza, consolidando il diritto a schierare quattro squadrenella massima competizione continentale, la Champions League. Questo scenario offre stabilità e opportunità di crescita fondamentali per club ambiziosi come il Milan.

La Classifica e La Supremazia Italiana

La classifica provvisoria per l’edizione 2027/28 vede l’Italia saldamente al secondo posto, distanziando le dirette inseguitrici e confermando il grande momento di forma del nostro calcio a livello europeo, frutto anche dei recenti cammini di successo dei rossoneri e delle altre squadre di Serie A.

Pos. Nazione Punteggio Posti Champions 2027/28 1. Inghilterra 103.172 Quattro 2. Italia 91.160 Quattro 3. Spagna 84.828 Quattro 4. Germania 81.795 Quattro 5. Francia 74.230 Quattro

Esporta in Fogli

L’Inghilterra mantiene la vetta, ma il gap dell’Italia sulla Spagna è significativo (quasi 7 punti), garantendo una certa tranquillità per il futuro. Le prime quattro posizioni godranno di quattro accessi diretti alla Champions. La Francia, pur essendo quinta, mantiene i quattro posti, in attesa di definire i criteri per i due posti extra della nuova Champions, ma il distacco dall’Olanda, sesta con 65.033, è rassicurante.

Un Imperativo per il Milan di Allegri e Tare

Per il Milan, questa stabilità nel ranking è un elemento cruciale nella pianificazione. La partecipazione costante alla Champions League è un imperativo economico e sportivo. Il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del risultato, ha l’obiettivo primario di blindare la qualificazione ogni anno.

Il Direttore Sportivo, Igli Tare, il dirigente albanese esperto di dinamiche europee, può utilizzare la certezza dei quattro posti italiani come leva nelle trattative di mercato. Un club come il Diavolo che può offrire ai potenziali acquisti (come Zirkzee o altri obiettivi) la quasi sicurezza di competere ogni anno nella massima competizione europea è molto più attraente. L’obiettivo è mantenere l’Italia nelle prime posizioni, e i rossoneri sono chiamati a fare la loro parte per il bene del sistema calcio nazionale.