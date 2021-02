Rangnick rivela: «Ecco perché ho detto no al Chelsea»

Il manager tedesco Ralf Rangnick ha rivelato di essere stato vicino a sostituire Lampard panchina del Chelsea

Il manager tedesco Ralf Rangnick, vicinissimo al Milan per diversi mesi, ha rivelato al Times di essere stato vicino a sostituire Lampard sulla panchina del Chelsea. Queste le sue parole:

«Ho detto: ‘mi piacerebbe venire a lavorare con voi ma non posso farlo per quattro mesi. non sono un allenatore ad interim. Esperienza in Premier? Deve essere qualcosa di speciale. Dipende dai club, dipende se si ha la volontà di lavorare con un allenatore tedesco».