Rangnick: la trattativa rallenta, ecco la motivazione

Il tecnico piace in via Aldo Rossi, il virus rischia di far saltare l’arrivo?

Rangnick potrebbe essere l’uomo, in più, della prossima stagione. A oggi però, non arrivano risposte, la trattativa sembra essersi fermata. La causa principale, non è di certo il poco interesse, ma l’autentica impossibilità di incontrarsi.

Danno economico elevato, ora Elliott taglierà gli stipendi ai calciatori

Non sarà di certo un periodo semplice quello che verrà per i rossoneri. Elliott non ha intenzione di investire grandi cifre e cercherà di ridurre le spese, a partire dagli stipendi dei calciatori.