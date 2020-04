Rakitic-Barcellona, parole che sanno di divorzio: il Milan è pronto ad approfittarne

Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic è sempre più lontano dal Barcellona: il Milan è pronto per approfittarne

Il rapporto tra Ivan Rakitic e il Barcellona, suo club di appartenenza, sembra essersi ormai avviato verso la via dell’esaurimento. «Capisco la situazione, ma non sono un sacco di patate con cui fare ciò che vogliono», questo il duro sfogo del croato, intervistato dal Mundo Deportivo, che si rifiuta di essere sfruttato dai blaugrana come valuta d’emergenza per risanare le casse del club dopo l’emergenza Coronavirus.

«Possiamo sempre discutere, ma la cosa più importante è essere in un club dove siamo amati, rispettati, dove ci sentiamo utili e dove io e la mia famiglia stiamo bene», così ha ribadito Rakitic, con parole che lasciano presagire ad frattura ormai insanabile. Il Milan, da tempo ormai dichiaratamente interessato al giocatore, osserva la situazione e studia le possibili mosse.