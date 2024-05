Calciomercato Milan: il piano di Marotta, sul piatto 80 milioni per soffiare tre obiettivi ai rossoneri

Giuseppe Marotta prepara il piano in vista dell’estate per tre colpi, contesi anche dal calciomercato Milan. Servono 80 milioni

È sempre più in fermento il calciomercato Inter con il campionato verso la conclusione e l’avvicinarsi della finestra estiva. Giuseppe Marotta sta preparando tre colpi in vista della prossima stagione: Bento, Buongiorno e Gudmundsson. Tre obiettivi contesi anche dal calciomercato Milan. Calciomercato.com svela tutti i dettagli su queste tre operazioni.

L’Athletico Paranaense valuta il portiere brasiliano 20/25 milioni di euro, trattabili data la volontà del ragazzo. Per il difensore granata ci vorranno non meno di 30 milioni cash più eventuali contropartite tecniche, discorso praticamente identico per l’attaccante genoano. I nerazzurri dovrà quindi sborsare almeno 80 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di tutte e tre i giocatori.