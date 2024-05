Nasti Milan: il futuro dell’attaccante può essere lontano da Milano, più di una squadra osserva

Il futuro di Marco Nasti, attaccante in prestito dal calciomercato Milan al Bari, potrebbe essere lontano da Milano. Le ultime

Tra le situazioni del calciomercato Milan da tenere in considerazione in vista della sessione estiva ci sarà anche quella legata ai giocatori che torneranno dai prestiti. In tal senso il futuro di Marco Nasti, in prestito al Bari, potrebbe essere lontano da Milano.

Come riportato da Nicolò Schira infatti alcuni club di SerieA stanno monitorando l’attaccante per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.