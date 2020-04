Dalla Spagna – Il Milan prepara una nuova offensiva per Rakitic

Il Milan sarebbe piombato su Ivan Rakitic: il centrocampista, da tempo oggetto di interesse per i rossoneri, è nel mirino del Diavolo

L’interesse del Milan per Ivan Rakitic non è mai stato un sentimento nascosto: i rossoneri infatti hanno provato più volte negli ultimi anni ad approcciare il Barcellona per intavolare una trattativa. Gli esiti, per un motivo o per l’altro, non hanno però mai portato i frutti sperati. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo però, è tempo di registrare un nuovo attacco da parte del club di via Aldo Rossi per il centrocampista croato. La concorrenza era, è e rimarrà inevitabilmente agguerrita, con società come Inter e Atletico Madrid pronte a dar battaglia al Milan.

Sembra invece defilarsi il Siviglia, ex club di appartenenza di Rakitic. Il Diavolo, come riporta il quotidiano spagnolo, è da tempo alla ricerca di giocatori del profilo del numero 4 blaugrana: dopo aver dovuto infatti sopprimere l’inaccessibile sogno Modric, i rossoneri avrebbero deciso di puntare su di lui. L’età del croato cozzerebbe sicuramente con la politica di mercato promossa dall’amministratore delegato Ivan Gazidis, il quale però ha precisato più volte la possibilità di «investire in giocatori esperti come abbiamo fatto con Higuaín».