Thiago Motta Milan: l’allenatore resta nel mirino ma la Juve è avanti, tutti i DETTAGLI

Nel casting per la panchina del Milan per il dopo Pioli resta vivo il nome di Thiago Motta. C’è da battere la concorrenza della Juve

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del futuro della panchina del Milan, un nodo che va sciolto il prima possibile.

Come riporta stamattina il Corriere della Sera, sulla lista dei dirigenti del Diavolo ci sono Sergio Conceiçao e Paulo Fonseca, ma sono gli unici nomi nel mirino del club di via Aldo Rossi: piace per esempio molto anche Thiago Motta, su cui però è avanti la Juventus.