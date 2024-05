Zirkzee Milan, aumenta il pressing: rossoneri al lavoro, resistono queste TRE ALTERNATIVE

Zirkzee Milan, aumenta il pressing: rossoneri al lavoro per l’attaccate del Bologna, resistono queste TRE ALTERNATIVE

Il calciomercato Milan continua a lavorare in maniera molto attiva per cercare di trovare la punta ideale che possa prendere il posto di Giroud e su cui avviare un nuovo ciclo vincente.

L’obiettivo numero uno resta sempre Zirkzee, per il quale servono almeno 40 milioni di euro per strapparlo al Bologna. Una pista certamente non semplice e per questo motivo il Diavolo tiene vive anche ipotesi alternative: tra queste David, Sesko e Guirassy.