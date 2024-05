Buongiorno Milan, così si può! Individuata la STRATEGIA per anticipare la concorrenza: i dettagli e le ultime

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva c’è anche l’inserimento in rosa di un nuovo difensore centrale di spessore. Il primo nome sulla lista resta Buongiorno.

I rossoneri avrebbero già individuato un piano: per anticipare la concorrenza e strappare al Torino il centrale di difesa il club sarebbe pronto a privarsi di un big. In questo modo parte del bottino verrebbe destinata al colpo Buongiorno, la restante per altre operazioni.