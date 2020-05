Raiola propone Bonaventura alla Roma, ormai è addio al Milan

Mino Raiola ormai si sta muovendo sul mercato per cercare di sistemare Jack Bonaventura, scaricato da Ivan Gazidis

Mino Raiola ormai si sta muovendo sul mercato per cercare di sistemare Jack Bonaventura, scaricato da Ivan Gazidis. Il dirigente rossonero ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto a over 30 e di aver fissato come tetto massimo per gli stipendi 2 milioni di euro a stagione. Raiola ha già contattato la Roma che sembra fortemente interessata all’acquisto di Jack. Questa politica della famiglia Singer al risparmio (e allo smantellamento del Milan) potrebbe portare presto all’addio anche di Gigio e Zlatan, entrambi nella sfera dello stesso Raiola.