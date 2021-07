Il PSG non molla la pista Pogba. L’agente Raiola è in contatto con i club francese per il trasferimento del centrocampista

Si fa sempre più forte la presenza del PSG per Paul Pogba, che potrebbe lasciare il Manchester United in estate.

Come riporta The Athletic, infatti, il suo agente Mino Raiola starebbe mantenendo vivi i contatti con i parigini in attesa che il club faccia cassa e sferri l’assalto decisivo.