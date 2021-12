Leao a Maignan: «Difendimi fuori e in campo» – FOTO

Rafael Leao ha postato sui propri profili social un bellissimo scatto col compagno di squadra Mike Maignan

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan attualmente infortunato, ha postato una bellissima foto sulle sue Instagram Stories insieme al compagno di squadra Mike Maignan, numero uno del Diavolo.

«Difendimi fuori e in campo», il bellissimo messaggio del classe ’99. L’ex Lille non dovrebbe riuscire a recuperare per le ultime due gare del 2021 contro Napoli ed Empoli: l’obiettivo è riaverlo al massimo il 6 gennaio contro la Roma.